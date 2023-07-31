طرح بوستر دعائي جديد لأبطال فيلم "وش في وش"

طرحت شركة سينرجي فيلمز بوستر دعائي جديد لجميع أبطال الفيلم السينمائي “وش في وش” تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي يوم 16 أغسطس المقبل.

وظهر على البوستر الدعائي لفيلم “وش في وش” كل من الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، والفنان بيومي فؤاد، والفنانة أنوشكا، والفنان محمد شاهين، وغيرهم.

ويطرح فيلم وش في وش بجميع دور العرض السينمائي في جمهورية مصر العربية يوم 16 أغسطس المقبل، ويطرح بجميع سينمات الدول العربية في يوم 17 من الشهر نفسه.

ويعتبر فيلم "وش في وش" التعاون الثامن بين كل من الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح، بعد أن تعاونا معا من قبل فى أعمال سينمائية وتليفزيونية، وهي: مسلسل "عائلة زيزي"، ومسلسل "قابيل"، ومسلسل "العائدون"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، فيلم "122"، وفيلم "الخلية".

تفاصيل وأحداث فيلم "وش فى وش"

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة، ويجسدهما محمد ممدوح وأمينة خليل، ويكونان مختلفي الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ويقدم فيه محمد ممدوح دور مهندس في تجربة جديدة عليه، حيث يناقش مشاكل الحياة الزوجية في مصر بشكل مختلف، ويتطرق للكثير من المشكلات التي يتعرض لها الأزواج وكيف يخرجون منها، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

صناع وأبطال فيلم "وش فى وش"

فيلم "وش في وش" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، سلوى محمد علي، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.