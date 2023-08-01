الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالمواعيد والأماكن.. تعرف على أماكن فصل الكهرباء فى محافظة الغربية

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

مع الإعلان عن خطة تخفيف الأحمال في الكهربا، يبحث الكثير من المواطنين في محافظة الغربية، عبر محركات البحث العالمية عن جدول قطع الكهرباء في المحافظة.

وهو ما دفع وزارة الكهرباء والطاقة، لإصدار بيانًا أعلنت فيه جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الغربية، بشكل دوري بداية فترة منتصف الليل لمدة ساعة بالتناوب على مدار اليوم، وبالتبادل بين المناطق.

وأوضحت الشركة أنه يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وناشدت المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفاظًا على سلامتهم. وفسر المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة أن الشركة أعلنت عن احتمالية فصل التيار في تمام الساعة 11:50 دقيقة أو 12:10 على سبيل المثال.

وأشارت الشركة إلى أن مدة انقطاع التيار تختلف بين المدن ونسبة الأحمال بها، وأنه قد يستمر قطع التيار لأكثر من ساعة في اليوم الواحد. ودعت الشركة المواطنين إلى توخي الحذر خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المصاعد للحفاظ على سلامتهم.

وسيكون القطع بالشكل التالي: 

في الوقت من الساعة (١:٥٠) الى (٢:١٠)
في الوقت من الساعة (٢:٥٠) الى (٣:١٠)
في الوقت من الساعة (٣:٥٠) الى (٤:١٠)
في الوقت من الساعة (٤:٥٠) الى (٥:١٠)
في الوقت من الساعة (٥:٥٠) الى (٦:١٠)
في الوقت من الساعة (٦:٥٠) الى (٧:١٠)
في الوقت من الساعة (٧:٥٠) الى (٨:١٠)
في الوقت من الساعة (٨:٥٠) الى (٩:١٠)
في الوقت من الساعة (٩:٥٠) الى (١٠:١٠)
في الوقت من الساعة( ١٠:٥٠) الى (١١:١٠)
في الوقت من الساعة (١١:٥٠) الى (١٢:١٠)
في الوقت من الساعة (١٢:٥٠) الى (١:١٠)

 

ويأتي هذا الإعلان في ضوء الزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، والتحديات التي تواجه القطاع الكهربائي في مصر، والتي ترجع بشكل رئيسي إلى نقص الإمدادات والتحديات التي تواجه شركات الكهرباء في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدول لبضعة أيام قادمة، قبل أن يتم استعادة الوضع الطبيعي لتوزيع الكهرباء في المحافظات، وفيما يلي ننشروسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

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