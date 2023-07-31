الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجالية المصرية بالخارج تساند الرئيس السيسي في حملته الانتخابية

علاء ثابت
علاء ثابت

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن مؤتمر المصريين بالخارج جمع المصريين على كلمة واحدة وهى حب مصر.

التواصل مع الجالية المصرية بالخارج

وتقدم ثابت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، بخالص الشكر للوزيرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، على تبنيها فكرة المؤتمر منذ البداية، كما تقدم بالشكر للوزيرة الحالية السفيرة سها جندي على تكملة هذا الطريق في التواصل مع المصريين بالخارج باستمرار.

التنمية المصرية الشاملة

وتابع "مصر استطاعت التنمية في المجالات المختلفة بالرغم من الأزمات العالمية الكثيرة، لذا على المصريين في الداخل والخارج دعم وطنهم".

واستطرد: "سنقوم بعمل حملة مباشرة لدعم الرئيس السيسي في جولة الانتخابات 2024 وهذه الحملة ستضم جميع أفراد الجالية المصرية في الخارج".

علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بـأمانيا الحياة اليوم الحياة التواصل مع الجالية انتخابات الرئيس السيسي

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