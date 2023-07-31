الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإصلاح والنهضة" يكشف أهم موضوعات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة قامت بجهود كبيرة في الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية، لافتًا إلى أن قضية عجز الموازنة والدين العام سيتم مناقشتها في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني غدًا والبحث عن حلول لها والسبب في أزمة الدولار والعملة الصعبة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترانيوز"، أنه كان يجب أن يكون هناك إدارة للأزمة والتنبؤ بها وكيفية التعامل معها، مؤكدًا أن الدولة اتخذت عدة خطوات في هذا الملف وتعمل عليه ونحتاج أن يرى المواطن ذلك.

دور الأحزاب في الحوار الوطني

وعن دور الأحزاب، أكد أن الأحزاب لها دورين الاشتباك مع الملفات الحقيقة والحديث في القضايا المحددة التي نظمها الحوار الوطني، ويكون فيها متخصصين بشكل منضبط لنرى محور المشكلة الحقيقية والبدائل والحلول حتى يتم تقديم مقترح حقيقي قابل للتفعيل، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية أصبحت تقدم بدائل عما تطرحه الحكومة ولكن لابد أن يتوفر فيهم تخصصية الأكاديمية، والأمر الآخر هو تبسيط المعلومة للناس وشرحها لهم مثل أزمة الدولار والأسباب التي أدت لذلك.

هشام عبدالعزيز الحوار الوطنى المحور الاقتصادي مناقشتها عجز الموازنة الدين العام دور الأحزاب

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