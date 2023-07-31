رسميًا.. ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن تشخيص إصابة لاعبه الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر للفريق.

وتعرض ميندي للإصابة في مباراة الكلاسيكو الودية، التي جمعت فريقه ريال مدريد بـ برشلونة، صباح يوم الأحد، ليتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم ، تم تشخيص إصابة لاعبنا فيرلاند ميندي بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى. التطور معلق".

وبحسب تقارير صحفية، فإن الإصابة ستبعد فيرلاند ميندي عن ريال مدريد لمدة أسبوعين، حيث أن مشاركته في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإسباني موسم 2023-2024 أمام أتلتيك بيلباو، في محل شك.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة ودية جمعت الفريقين بجولتهما الإعدادية بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.