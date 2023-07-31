نائب محافظ البحيرة يؤكد التصدى لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بجميع أنواعه

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.

واستهلت نائب محافظ البحيرة الاجتماع بتوجيه تحية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على زيارته التاريخية للمحافظة، مشيرة إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي اليوم هو الانعقاد الأول له عقب زيارة الرئيس للمحافظة، والذي أكد فيها دعمه ورعايته لأبناء البحيرة من خلال إطلاق وإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، ضرورة التصدي لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بجميع أنواعه ومواجهة المعوقات التى تعرقل اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، حيث تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانوني.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، وكذا مناقشة موقف طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضي المخصصة لصالح القوات المسلحة، وتم استعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض تقرير وحدة تحصيل الإيرادات ومديونية أصول أملاك الدولة والمشروعات التنموية بالديوان العام، وكذا عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية وإدارة أملاك الدولة لموقف " التعديات / التقنين "وإدارة التخطيط العمرانى لموقف "التصالح" وعرض المركز التكنولوجى للكم التراكمي وتقرير الموقف التنفيذى للمحال العامة قانون 154 وكذا عرض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية.

كما تم مناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس ومنها: السيطرة على أسعار السلع الأساسية وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، مع حث العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها على المشاركة فى الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي العربى وتقديم الطلبات من خلال الموقع الالكترونى حتى 3 نوفمبر 2023، وسرعة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة لتقديم خدماتها للمواطنين، وضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات للمستثمرين وعدم اتخاذ أى قرارات ذات صلة بالاستثمار بشكل فردى وتشجيع لمزيد من الاستثمارات.

كما تم التنبيه على الالتزام بتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء فيما يخص اشتراطات البناء الجديدة.

هذا وقد وجهت نائب محافظ البحيرة خلال الاجتماع بالاستعداد التام للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوراث "صقر 121" والتأهب التام لأى أزمة طارئة وعمل المناورات اللازمة، وكذا غلق المعابر العشوائية على خطوط السكة الحديد بنطاق المحافظة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين مع عمل الصيانة الدورية اللازمة للمعابر للقانونية.

وكذا توجيه الوحدات المحلية بإيجاد قطع أراضي مناسبة تصلح لإقامة مقابر حكومية والاستعداد لعقد مؤتمر "أختر كليتك" لتعريف طلبة وطالبات الثانوية العامة بالفرص المتاحة بالجامعات الحكومية والأهلية والمقرر عقده خلال الفترة من 5 : 8 أغسطس 2023.

كما قدمت التهنئة لأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، ووجهت تحية شكر وتقدير لمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالبحيرة لجهودهها فى إخراج الإمتحانات هذا العام بشكل مشرف دون أى معوقات.

وعلى هامش اجتماع المجلس التنفيذي وفى ضوء رعايتها ودعمها للنماذج الموهوبة لأبناء محافظة البحيرة، تم تقديم عرضا وتجربة لنموذج روبوت مخصص للدخول وسط الأنقاض لاستشعار وجود مصابين كما يمكن استخدامه فى بعض حالات الإطفاء البسيطة من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف النقال، قدمه مجموعة من شباب المحافظة من خريجي كلية الهندسة، حيث أشادت بالتجربة ووجهت بتقديم كافة الدعم اللازم لهم، كما تم دعوتهم للتقدم بمشروعهم ضمن مبادرة المشروعات الذكية الخضراء للتنمية المستدامة.

وفى ذات السياق أيضا وخلال الاجتماع تم تكريم عدد من الشباب الذين اجتازوا دورات التثقيف السياسي تحت عنوان "مبادئ العمل السياسي والإعداد للمحليات" والتي نظمتها مكتبة مصر العامة خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو 2023.