اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد أبانوب النهيسى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى استشهاد أبانوب النهيسى أشهر شهداء الأطفال على الإطلاق، وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بالسنكسار إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس أبانوب، ولد بنتيسة (مركز طلخا) من أبوين طاهرين وقد ربياه أحسن تربية، ولما بلغ من العمر 12 سنة كان دقلديانوس قد أثار الاضطهاد على المسيحيين فأراد أن يسفك دمه على اسم المسيح.

واتفق أنه دخل الكنيسة فسمع الكاهن يعظ المؤمنين ويثبتهم علي الإيمان ويحذرهم من عبادة الأوثان ويحبذ لهم أن يبذلوا نفوسهم من أجل السيد المسيح، فعاد إلى بيته ووضع أمامه كل ما تركه له أبوه من الذهب والفضة والثياب وقال لنفسه مكتوب "أن العالم يزول وكل شهوته"

وأضاف "السنكسار" ثم قام ووزع ما له، وأتي إلى سمنود ماشيا علي شاطئ البحر واعترف أمام لوسيانوس الوالي باسم السيد المسيح فعذبه عذابا شديدا ثم صلبه علي صاري سفينته منكسا، وجلس يأكل ويشرب فصار الكأس الذي بيده حجرا ونزل ملاك الرب من السماء وأنزل القديس ومسح الدم النازل من فيه، فاضطرب الوالي وجنده وهبت رياح شديدة أسرعت بالسفينة إلى أتريب .

ولما وصلوها خلع الجند مناطقهم وطرحوها ثم اعترفوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة وأمعن والي أتريب في تعذيب القديس أبانوب ثم أرسله إلى الإسكندرية وهناك عذب حتى أسلم الروح ونال إكليل الشهادة.

وكان القديس يوليوس الأقفهصي حاضرا فكتب سيرته وأخذ جسده وأرسله مع بعض غلمانه إلى بلده نهية وقد بنيت علي اسمه كنائس كثيرة وظهرت منه آيات عديدة وجسده الآن بمدينة سمنود.