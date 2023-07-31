الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد اعتمادها.. "الزراعة " تكشف عن أفضل أصناف الأرز عالية الإنتاجية

محصول الارز
محصول الارز

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، عن أفضل أصناف الأرز الجديدة التي تم اعتمادها، والتنسيق لطرحها لجموع المزارعين.

وأكد التقرير أن أصناف الأرز الجديدة تحقق العديد من المكاسب، وفي مقدمتها ارتفاع مستوى الإنتاجية، مع ضمانة تقليل حجم الخسائر الاقتصادية المتوقعة.  

وقدم التقرير لائحة بأبرز الأصناف التي تجود زراعتها بطريقة البدار، للتغلب على إشكالية ارتفاع أسعار الشتلات، والتي قد لا تتناسب مع مع إمكانيات بعض المزارعين، ما يدفعهم لاختيار الطريقة الأفضل من وجهة نظرهم الاقتصادية .  

وأكد التقرير أن أصناف جيزة “177، 178، 179” بالإضافة إلى “سخا 104″، موضحًا أنها أهم وأبرز الهجن المعتمدة والمسجلة، والتي تحقق نجاحًا كبيرًا بطريقة الزراعة البدار، وتقلل من نسبة المخاطر المحتملة للإصابة ببعض الأمراض.  

وكشف التقرير عن أحدث الأصناف التي تم اعتمادها وتسجيلها، تمهيدًا لطرحها لجموع مزارعي محصول الأرز بداية من الموسم المقبل، موضحًا أن صنف “جيزة 183” يضمن تحقيق أفضل حصاد ممكن، بما يعادل 50% قش و50% حبوب، وهي معادلة رقمية مقبولة اقتصاديا .  

و تطرق التقرير إلى بعض إشكاليات التبكير في زراعة محصول الأرز، مؤكدًا أنها تعزز فرص الإصابة بظاهرة “الشيخوخة المبكرة”، ما يستدعي التزامًا واعيًا بالتوقيتات الموصى بها لبدء الموسم، لتقليص حجم الضرر والمشاكل المتوقعة.  

ونصح التقرير برش خليط مكون من “1 كجم NPK + المستخلصات البحرية + السايتو كاينين”، مؤكدًا أن اتباع هذه التوصية يحول دون إصابة محصول الأرز بأعراض “الشيخوخة المبكرة”، ويقلل من معدل الأضرار المحتملة.

-الزراعة تكشف أفضل الأصناف الجديدة عالية الانتاجية التى

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