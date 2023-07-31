«التنمية الصناعية»: 152 فرصة استثمارية لسد فجوة استيرادية بـ30 مليار دولار

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم اتخاذ العديد من الخطوات العاجلة لتقديم كافة الخدمات للصناع والمسـتثمرين بسـهولة ويسـر وبالجودة المطلوبة، حيث تم أصدر عدة قرارات وضوابط و معايير وتشريعات لتسهيل الاجراءات واختصار الوقت الزمنى لأداء الخدمة والاستجابة السريعة لطلبات وشكاوى الصناع مما ساهم في حدوث انطلاقة قوية في العمل خلال الشهور القليلة الماضية.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، على وجود نقلة كبيرة في أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة الأخيرة للتيسير على المستثمرين وحل مشاكلهم.

وأشار “عبد الكريم” خلال كلمته بمؤتمر صناع القرار في نسخته الثانية، إلى اهمية الربط بين الصناعة والتكنولوجيا وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لدعم تنافسية المنتج المحلى وقدرته على التصدير ولفت إلى أنه في ظل الظروف العالمية الحالية والتحولات التى تحدث اصبحت الفرصة مهيئة للعمل على جذب عدة صناعات مع التركيز على قطاعات محددة لضمان تحقيق النجاح وأفضل عائد على الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه تم الإعلان عن 152 فرصة استثمارية واعدة متاحة امام المستثمرين تسد فجوة استيرادية تزيد عن 30 مليار دولار وتتوافر بها مقومات تصنيعها محليا.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، قال “عبد الكريم” إن الهيئة اتخذت عدة خطوات لرفع كفاءة المناطق الصـناعية لتكون مؤهلة لجذب الصـناعات المختلفة.

وفي نهاية كلمته، أكد أن المورد البشري هو الاساس في تطوير منظومة الصناعة من خلال بناء قدراته ومهاراته في التعامل مع المتغيرات والمرونة الكافية لحل المشكلات.

ويقام مؤتمر صناع القرار في نسخته الثانية تحت رعاية وزارة الصناعة و التجارة، ويناقش المؤتمر العديد من الملفات والقضايا أهمها، أهم متطلبات القطاع الصناعى لرفع كفاءته و مساهمته فى الناتج المحلى، ودور التكنولولجى فى تحريك عجلة التنمية المستدامة فى السوق المصري، ومساهمة القطاع الصناعى فى دعم حركة الاقتصاد و التنمية فى السوق المصرى، والتكامل بين الصناعة والتكنولوجية و مساهمة الاستثمار لدعم التحول الرقمى، ودور الاستثمار فى دعم القطاع الصناعى و التكنولوجى.