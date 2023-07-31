بسبب الموجة الحارة.. دببة في مسابح قصور الأثرياء بكاليفورنيا

مع موجة الحر الصيفية التي تجتاح جنوب كاليفورنيا، باتت أحواض الاستحمام داخل قصور أحياء الأثرياء، مكانًا مغريًا للسباحة.

وتلقت الشرطة في مدينة بربانك بولاية كاليفورنيا، عدة بلاغات من السكان عن رؤية دب يتجول في أحواض الاستحمام بقصور الحي، وعثرت على الحيوان جالسًا في جاكوزي خلف أحد المنازل.

وقالت الشرطة في بيان لها يوم الجمعة، بعد غطس قصير، تسلق الدب من فوق الحائط وتوجه إلى شجرة خلف المنزل.

وأصدرت الشرطة مقطع فيديو للحيوان في الحي ، الذي يبعد حوالي 10 أميال شمال لوس أنجلوس وبالقرب من جبال فيردوجو، تحذيرات للسكان لتجنب الدببة والاحتفاظ بجميع القمامة والطعام في مكان مغلق لثني الدببة عن القدوم إلى مساكنهم.

و تواجه الولايات المتحدة من ارتفاعا غير مسبوق فى درجات الحرارة فى عدد من الولايات التى يخضع سكانها لتحذيرات بشان التعرض للشمس، وأصدرت الجهات الرسمية وشركات الكهرباء بيانات وإخطارات تحذر من انقطاعات فى الطاقة بسبب الموجة الحارة وناشدت الأمريكيين بترشيد الاستخدام، كما يتعرض الجزء الآخر من الولايات لخطر الفيضانات والأعاصير المفاجئة.