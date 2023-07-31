البطولة العربية.. موسيمانى يقود الوحدة لربع النهائى بثنائية على حساب بلوزداد

تأهل الوحدة الإماراتي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف اليوم الاثنين.

وتمكن الوحدة من التأهل لربع النهائي بعدما حصد العلامة الكاملة بفوزين وتصدر المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، بينما احتل النادي الجزائري المركز الأخير دون نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف حمل توقيع الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أضاف الأرجنتيني الآخر كريستيان جوانكا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 61 ثم تكفل أيمن بوقيرة بتسجيل الهدف الوحيد لشباب بلوزداد في الدقيقة 84.

واستهل الوحدة مشواره في البطولة بالفوز على الكويت الكويتي 2 -1 في الوقت الذي خسر فيه شباب بلوزداد أمام الرجاء المغربي 1 -2.