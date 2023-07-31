الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم "أنا المصرى" يختتمون احتفال الإنتاج الثقافي بذكرى ثورة يوليو.. غدًا

أنا المصري
أنا المصري

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفاله بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء، بحفل غنائى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة .

يشارك في الحفل كوكبة من المطربات والمطربين نجوم مسابقة أنا المصرى، وهم "أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف، ومحمد سراج"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت إشراف الفنان حاتم عزت، ليعيش جمهور الهناجر مع باقة متنوعة من أشهر الأغانى الوطنية التي أثرت وجدان المستمع المصري والعربي.

وكان قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بدأ احتفاله بثورة يوليو، بندوة ضمن فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "يوليو 52.. يونيو 2013.. ونظرة على مصر"، يوم الاثنين الماضى بمركز الهناجر للفنون، شاركت فيها كوكبة من الأكاديميين والكتاب الذين ألقوا الضوء على مسيرة ثورة يوليو وأثرها في حياة المصريين، وصولاً إلى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وما حققته أيضاً من آثار إيجابية ملهمة.

احتفالات وزارة الثقافة ٣٠ يونيو الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الدكتورة نيفين الكيلان الدكتورة نيفين الكيلاني

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