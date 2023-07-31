بينهم شقيقان.. مصرع 3 غرقا في المنوفية

شهدت قرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية واقعة غرق ثلاثة أشخاص منهم شقيقين وطفل آخر تربطه بهم صلة قرابة.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، بورود بلاغ من الأهالي بغرق ثلاثة أشخاص بينهم طفل أثناء التنزه على ضفاف فرع نهر النيل المار بقرية منشأة السادات.

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم مصطفى داود رئيس المباحث والذي تبين له مصر ع "هاجر م. ط" تبلغ من العمر ١٦ عاما طالبة في معهد تجاري بالمقطم، وشقيقها “طه، م. ط" توأمها مقيد بالصف الثاني فني صناعي، كما غرق أيضا الطفل "محمد ع.م" ٩ سنوات مقيد بالصف الثاني الابتدائي تربطه صلة قرابة بالأول والثاني جميعهم مقيمين جزيرة الحجر.

وبالفحص تبين أن الأسرة ذهبت إلى ضفاف نهر النيل لقضاء يوم للتنزه ولكن انزلقت قدما الضحية الأولى فحاول شقيقها وقريبها الطفل إنقاذها ولكن انزلقا معها أثناء إعداد والدتهم الطعام هي والأب وعندما انتبهت الأم لغرق الأبناء حاولت إنقاذهما وكانت ستصبح الضحية الرابعة إلا أن القدر أنقذها.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وانتشال الجثامين ونقلهم إلى المستشفى لمعاينة الطب الشرعي.