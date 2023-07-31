الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رورة

شادي العدل يطالب بضرورة رقمنة العملية الانتخابية

شادي العدل
شادي العدل

قال شادي العدل أمين الاتصال السياسي بحزب المحافظين إنه تم مناقشة الحقوق السياسية خلال جلسة الحوار الوطني، إضافة إلى الإجراءات الانتخابية والترشح الانتخابي والطعون وصلاحيات قاضي اللجان الفرعية وضوابط الفرز.

أضاف العدل أنه مع متغيرات التطور التكنولوجي لا بدّ من تطوير أساليب الاقتراع بالنظام الإلكتروني وفق نظام الرقمنة، وتسهيل السبل لكسب جيل جديد من المنضمين حديثا للعملية الانتخابية من اتموا 18 عامًا، ما يسهل من عملية الفرز وتجنب الأخطاء التقليدية.

واصل العدل أنه تم الاتفاق على ضرورة وجود رادع سياسي للمارسات المخالفة التي تتم اثناء العملية الانتخابية لمنع الرشاوي الانتخابية او كسر الصمت الانتخابي لضمان نزاهه العملية الانتخابية: “جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسى للحوار الوطني تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية لتنتهي إدارة الحوار الوطنى من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني ليجتمعوا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين"

أجندة الحوار الوطني احوار الوطني العملية الانتخابية سير العملية الانتخابية الانتخاب الالكتروني

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