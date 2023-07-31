خلال أسبوع.. الكشف على 6640 حالة بمستشفى الجلدية بكفر الشيخ

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت خلال الأسبوع الماضي بتوقيع الكشف الطبي على عدد 6399 مواطن، كما قامت بتوقيع الكشف الاقتصادي على عدد 240 مريض.

وأشارت وكيلة الوزارة، في تصريحات لها، إلى أن صيدلية المستشفى وفرت بعض الأدوية الهامة مثل “دواء الديكالديرم” الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 8 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

كما قام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 63 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز و تحليل هيموجلوبين، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعة 4 حالات جميعها من حالات دخول اليوم الواحد، كما تم صرف علاج شهري لعدد 23 مريض متردد للجذام، وتم الغيار على 4 حالات، كما أوضحت سيادتها أنه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج، وقام قسم الأشعة بالمستشفى بعمل 111 حالة بجلسات الناروباند.