تفاصيل الساعات الأخيرة فى مفاوضات الزمالك مع محمود حمادة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات صفقة محمود حمادة، لاعب وسط فريق فاركو، بعد المفاوضات التي قام بها مسئولو القلعة البيضاء مع اللاعب مؤخرًا لضمه إلى الفريق.

وأنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع اللاعب على كل التفاصيل، لكن لم يتم حسم الأمر مع إدارة فاركو التي طلبت في بادئ الأمر الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك ليتم تجميد المفاوضات.

ويرى مسئولو الزمالك أن دفع هذا المبلغ يعتبر مبالغًا فيه بشكل كبير من جانب إدارة فاركو ويمكن استغلاله في حسم أكثر من صفقة ليقرروا تجميد المفاوضات.

وتلقى محمود حمادة عرضًا من نادي فيوتشر بشكل رسمي في الساعات الماضية وقوبل بالموافقة من جانب إدارة فاركو.

وطلب حمادة من مسئولي الزمالك حسم الصفقة إذا ما أرادوا ضمه وشدد بأن إدارة ناديه لن تنتظر كثيرًا وستبيعه لأي ناد آخر.