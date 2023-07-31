«المتحدة للرياضة» و«أبوظبى الرياضى» يعتمدان نظامًا جديدًا لبطولة «كأس السوبر المصرى»

أبرم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، اليوم الإثنين، اتفاقية شراكة لإقامة كأس السوبر المصرى للأبطال في أبوظبي لـ4 مواسم متتالية اعتبارًا من العام الجاري 2023.

وأكدت الاتفاقية تجديد استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري في نسخها الأربع المقبلة (السابعة، الثامنة، التاسعة والعاشرة)، وبنظام جديد يعتمد للمرة الأولى على مشاركة 4 فرق، يحمل اسم (كأس السوبر المصرى للأبطال).

الاتفاقية المبرمة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، تعزز الحرص على الشراكة والتعاون الذي أثمر نجاحات رائعة ولافتة من خلال تنظيم ست نسخ سابقة للسوبر المصري في أبوظبي 2015، 2017، 2018، 2020، 2022 و2023.

كما تؤكد على الإسهام في انتشار الكرة المصرية، لا سيما في ظل تميز مجلس أبوظبي الرياضي في إخراج السوبر المصري بما يليق ويضيف لسمعة وعراقة الكرة المصرية، وكذلك تاريخ الأندية المشاركة في السوبر، فضلا عن ترجمتها لامتداد العلاقات الوطيدة التي تربط الإمارات بالشقيقة مصر على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وعبّر عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن اعتزاز المجلس باستمرار الشراكة مع «المتحدة للرياضة»، وبما أفضى إلى هذا التعاون المثمر في جعل أبوظبي بمثابة موطن جديد للسوبر المصري، والذي يأتي انسجاماً مع العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وتابع: «يعد بطولة السوبر المصري للأبطال ضمن أولويات اهتمام مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيمه للفعاليات، لاسيما أن هذه الأولويات مبنية على الشراكة المتينة التي تجمع أبوظيى الرياضى بالشركة الراعية والاتحاد المصري لكرة القدم، ولطبيعة العلاقة المتميزة بين كرة القدم الإماراتية ونظيرتها المصرية والضاربة في جذورها».

وأضاف: «حين نشير إلى نحو عاصمة عالمية للرياضة، وجاذبة للفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية، نترجم ذلك واقعاً، وعندما يحين موعد السوبر المصري، فإنه تأكيد لما نسعى إليه، كما أن النجاحات الكبيرة للنسخ الست السابقة، عمقت الفكرة لدينا بأن تكون البطولة هذه المرة بشكلها الأكبر والأوسع وأن تضم أربعة فرق وفق نظام جديد».

واختتم الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي قائلاً: «نرحب من جديد بالأشقاء المصريين في أبوظبي، كما نزف التهنئة لعشاق كرة القدم والجالية المصرية في الإمارات أن بإمكانهم هذه المرة الاستمتاع بفرقهم المفضلة لأسبوع كامل وليس لمدة 90 دقيقة فقط».

من جانبه، عبر خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالاتفاقية، ونجاح مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم السوبر المصري ست مرات سابقة، ما يضمن نجاح بطولة السوبر المصرى للأبطال فى ثوبها الجديد، وبمشاركة 4 فرق، ما يعد وجبة كروية دسمة، تحظى باهتمام ومتابعة الجماهير العربية بشكل عام، والمصرية والإماراتية على وجه الخصوص.

وأثنى نائب رئيس اتحاد الكرة المصري على الدور الذى تلعبه شركة المتحدة للرياضة في إبرام الاتفاقيات التي من شأنها تطوير الكرة المصرية، ونقلها من المحلية للإقليمية والدولية.

من جانبه، قال سيف الوزيري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بريزنتيشن سبورتس» ممثلا عن الشركة المتحدة للرياضة، إن النجاح اللافت لمجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم 6 نسخ من بطولة السوبر المصري، عزز فكرة تطوير البطولة بحيث تضم 4 فرق، في دورة مجمعة، تحمل اسم (كأس السوبر المصرى للأبطال) لتقديم وجبة كروية دسمة، تعبر عن قيمة وعراقة الكرة المصرية.

وأضاف الوزيرى، أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الشركة المتحدة للرياضة على امتداد دورها الداعم لكرة القدم وتوسيع انتشار المسابقات المصرية ورصيدها لدى الجمهور العربي، وتعميق الفاعلية والتواصل مع أبناء الجالية المصرية في أنحاء الإمارات، وبقية دول الخليج الشقيقة، عبر ثلاث مباريات قوية تمثل نخبة الأندية والمواهب المصرية، وهو ما يُترجم قيم الشركة في تفعيل دور الرياضة كوسيلة للتقارب والمتعة وتوثيق الصلات الإنسانية، فضلاً عن تأكيد قيمة وجماهيرية الكرة المصرية في نطاقها العربي العريض.

واختتم المهندس سيف الوزيرى، كلامه بتوجيه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على الشراكة المتميزة والمثمرة، لافتاً إلى أن هناك مؤتمرا صحفيا سيعقد في أبوظبي سبتمبر المقبل للإعلان عن كل تفاصيل الاتفاق ونظام البطولة وموعد انطلاقها، والفرق المشاركة.

ومن المقرر الإعلان عن نظام البطولة بمشاركة (4) فرق، فى مؤتمر صحفى يعقد خلال سبتمبر المقبل، على النحو التالي:

بطل الدورى العام المصرى الممتاز.

بطل كأس مصر.

بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

وصيف الدوري العام المصري الممتاز

وفي حال حصول بطل الدوري على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر.

وفي حال حصول بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر.

وفي حال تكرار نفس الفريق في البطولات الموضحة أعلاه، تتم الأولوية في المشاركة حسب ترتيب الدوري العام المصري.