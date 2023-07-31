الخطيب يخطر إدارة التعاقدات بالبحث عن مهاجم وغلق صفقة سوزا

طالب محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلي، أمير توفيق، مدير التعاقدات، غلق ملف التعاقد مع جوستافو سوزا مهاجم نادى جيونبك الكورى الجنوبى، فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم الاتفاق على ضمه لمدة 3 مواسم.

وكشف مصدر مسئول أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، قدم تقريرًا إلى الخطيب بكل الأمور التفاوضية مع سوزا وموقف ناديه رغم غلق باب الانتقالات فى الدورى الكورى.

وأضاف المصدر أن تقرير مدير التعاقدات يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بتمسك نادى جونبك الكورى الجنوبى بلاعبه ومهاجمه البرازيلى جوستافو سوزا رافضًا رحيله للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار المصدر إلى أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، قام بمحاولة أخيرة مساء أمس ولكن الطلب قوبل بالرفض وتم إخطاره بأن هذا الأمر انتهى بعد غلق باب القيد فى كوريا الجنوبية رغم طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، لكن ناديه تمسك باستمرار اللاعب.

وأوضح المصدر أن أمير توفيق فتح خطوطًا مع بعض الوكلاء للبحث عن مهاجم آخر يلعب بأحد الدوريات الأوروبية فى محاولة للتعاقد معه وضمه بناء على رغبة الجهاز الفنى.

كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قال إن الفريق حقق خطوة مهمة بالتأهل للدور التالي من بطولة كأس مصر بالفوز على فريق الداخلية، وأن الفريق لاحت له عدة فرص خلال اللقاء.