السيطرة على حريق محدود داخل مستشفيات جامعة بنى سويف

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الإثنين، عن السيطرة على حريق محدود داخل الغرفة المخصصة لوحدة ups والخاصة بجهاز الأشعة المقطعية بمستشفيات الجامعة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية، حيث تم تطبيق خطة الطوارئ التي تم التدريب عليها.

وأكدت الجامعة في بيانها، أنه تمت السيطرة على الحريق المحدود بمعرفة الإدارة الهندسية وأفراد الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، حيث تم على الفور فصل التيار الكهربائي عن الوحدة، واستخدام طفايات الحريق للسيطرة على الحريق المحدود دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن العمل يجري بهدوء داخل المستشفي دون أي معوقات، ويتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على أكمل وجه.

ووجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور هشام بشري مدير مستشفيات جامعة بني سويف بإخطار الشركة الموردة للوحدة للفحص، وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحريق المحدود داخل الغرفة.