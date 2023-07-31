الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الوصيف: طرح رؤى مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة لزيادة الطاقة الفندقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات جماعية مكثفة لتحقيق الهدف الأهم وهو الوصول بمعدل زيارات السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح و30 مليار دولار دخل سياحي استغلالا للدعم والاهتمام الحكومي الكبير بصناعة السياحة وحل مشاكلها وتمهيد الطريق لتطورها ونموها.

 

وأوضح أن الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين السياحيين أكد هذا الاهتمام الحكومي غير المسبوق بالسياحة، كما شهد طرح رؤى وأفكار مميزة لدفع عجلة الاستثمار السياحي.


جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي عقده أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية.


وأكد الوصيف، خلال اللقاء أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدة حول تنفيذ الأفكار التي تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء وبما يسهم في زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية، مضيفا أن أهم ما ستناقشه تلك اللجنة وضع أفكار لخلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوق السيادي وكذلك طرح رؤى مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة وكذلك استغلال المزايا السياحية الكبرى بمنطقة العلمين الجديدة وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي بمصر، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلته وتبذله الدولة لتنمية منطقة العلمين الجديدة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالبنية التحتية من طرق ومطارات وخدمات مختلفة تجعلها من أهم مناطق الجذب للاستثمار السياحى.


وأضاف الوصيف، أنه تنفيذا لتكليف رئيس الوزراء للاتحاد بتحديد أهم المشاكل التي تواجه القطاع السياحي والمستثمرين السياحيين، فقد خاطب الاتحاد الغرف السياحية الخمس للتواصل مع أعضائها لتلقي أية مشاكل تواجههم وعرضها من خلال اجتماعات خاصة بقطاع السياحة. 

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