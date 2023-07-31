الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يسلم شهادات اعتماد مدربي مركز استدامة للتدريب والتطوير

تسليم الشهادات
تسليم الشهادات

سلم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ شهادات اعتماد مدربي مركز استدامة للتدريب والتطوير المعتمدين من الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون الثلاثي، الذي تم تنفيذه بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير، والخاص بتطوير مركز تدريب المحافظة وتدريب إدارة المركز على مراكز التدريب المتخصصة، وفق أحدث منهجيات العمل مروراً باعتماد أول دفعة من مدربي المركز من جانب الأكاديمية، لضمان معايير الجودة في كافة مراحل العملية التدريبية.

وفي هذا الإطار قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنفيذ برنامج تدريب مدربين متخصص لعدد من المدربين الذين اجتازوا معايير واشتراطات القبول بالأكاديمية، وذلك خلال العام التدريبي 2022-2023، وصولاً لاعتمادهم كمدربين بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وضم فريق مدربي المركز الذين تم تسليمهم شهادات الاعتماد اليوم،كريم جمعه السماحي، والدكتور طارق عطيه السيد عبد الرحمن، والدكتور عطية مبارك محمد الدخاخني، والدكتورة فاتن طلعت قنصوة، والدكتور زكريا السيد ذكي.

التدريب التطوير استدامة شهادات كفر الشيخ

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان