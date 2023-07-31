مبادرة جديدة للقطاع السياحى لزيادة الطاقة الفندقية فى مصر

كشف أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة من البنك المركزي لدعم القطاع السياحي، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. وأوضح أن هذه المبادرة مختلفة عن المبادرات السابقة للقطاع، حيث تختص بالبناء الجديد والاستثمارات الجديدة، بعكس المبادرات الماضية التي كانت تختص بالإحلال والتجديد الفندقي، كما أشار إلى أن المبادرة الجديدة ستكون بفائدة تصل إلى 11%.

وأضاف الوصيف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا، أن هذه المبادرة تختص بزيادة حجم الاستثمارات الفندقية وزيادة الطاقة الفندقية، للوصول إلى المستهدف من القطاع السياحي بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. ولهذا، فإننا نحتاج إلى إنشاء نحو 150 إلى 200 ألف غرفة فندقية خلال الخمس سنوات المقبلة لاستيعاب هذا العدد.

وأشار الوصيف إلى أنه تم تقديم مقترح إلى الدولة بإعفاء ضريبي لمدة تصل من 3 سنوات إلى 5 سنوات لتحفيز المستثمرين، وذلك في مناطق الأقصر وأسوان التي تعاني من نقص شديد في الغرف الفندقية، والمناطق النائية كجنوب مرسى علم.

وأضاف أنه لإنشاء 300 غرفة نحتاج إلى نحو مليار جنيه استثمارات، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات دورية مع اللجنة الدائمة لإصدار التراخيص السياحية.