الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جثمان نجل الفنان حسن يوسف يصل مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه

لحظة وصول جثمان نجل
لحظة وصول جثمان نجل الفنان حسن يوسف

وصل اليوم الإثنين، جثمان نجل الفنان حسن يوسف إلى مسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

تعرض أمس الأول نجل الفنان حسن يوسف لحادث غرق بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العلمين ومنه إلى القاهرة، اليوم. 

 كان نجل عبدالله نجله الفنان حسن يوسف يقضي إجازة الصيف بصحبة أصدقائه بمدينة العلمين، ولكنه تعرض للغرق عقب نزوله للبحر، حيث ظل يصارع الأمواج إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وصعدت روحه إلى بارئها.

والراحل عبدالله حسن يوسف هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل كابتن طيار بإحدى شركات الطيران الخاصة.

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