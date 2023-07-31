الوصيف: لجنة لتحويل المبانى الحكومية إلى فنادق

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم الانتهاء من إعداد مخطط عام تنظيمى للمناطق السياحية، كمخطط لتطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات لرفع كفاءة المنطقة سياحيا وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أنه تم تسليم المخطط السياحى إلى وزارة الإسكان للعمل عليه.

وأضاف الوصيف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: تم تشكيل لجنة من عدد من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، للعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع تصور لاستغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، مثل منطقة مربع الوزارات في وسط البلد، التي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليًا في مقر مُجمع التحرير.

وأوضح الوصيف أن اللجنة تقوم أيضًا بوضع تصور مبدئي لكيفية دخول المستثمرين السياحيين في شراكة مع الدولة، وسيتم البدء في وضع التصور بمدينة العلمين الجديدة.