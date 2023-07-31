الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الوصيف: لجنة لتحويل المبانى الحكومية إلى فنادق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم الانتهاء من إعداد مخطط عام تنظيمى للمناطق السياحية، كمخطط لتطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات لرفع كفاءة المنطقة سياحيا وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أنه تم تسليم المخطط السياحى إلى وزارة الإسكان للعمل عليه.

وأضاف الوصيف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: تم تشكيل لجنة من عدد من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، للعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع تصور لاستغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، مثل منطقة مربع الوزارات في وسط البلد، التي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليًا في مقر مُجمع التحرير.

وأوضح الوصيف أن اللجنة تقوم أيضًا بوضع تصور مبدئي لكيفية دخول المستثمرين السياحيين في شراكة مع الدولة، وسيتم البدء في وضع التصور بمدينة العلمين الجديدة.

 

سياحة مصر فنادق غرف سياحية

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان