الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إصابة طفل بمضاعفات بسبب «جبيرة كسر» وتنازل الأم عن الاتهام

جريدة الدستور

ما زال الإهمال الطبي مسلسل عرضه مستمر يكاد يحصد أرواحنا وأرواح أطفالنا، وفي هذه الحالة تسببت ملائكة الرحمة في مضاعفات لطفل في الساق بسبب الإهمال في عمل جبيرة كسر لطفل صغير في مصر القديمة، وإلى تفاصيل الواقعة.

البداية، كانت بتعرض الطفل «على. أ»، 9 سنوات، لحادث كسر أثناء لعبة مع الأطفال أسفل العقار الذي يسكن فيه، وعلى الفور انتقلت به الأم إلى أقرب مستشفى خاص، لإجراء الكشف عليه عقب إصابته في الساق اليمنى.

وبالفعل تم دخوله المستشفى وتبين أنه بحاجة لإجراء عملية في الساق من مسامير وشرائح، وتم إجرائه وعمل جبيرة للكسر للساق، وتم تحديد موعد لفك الجبيرة ولكن تبين أن بها دود وهذا ما تسبب في مضاعفات في كسر الطفل، وتدهور حالته الصحية، وهذا ما جعلها تتوجه إلى قسم شرطة تتهم مسئولي المستشفى بالإهمال .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإثبات الإهمال بالتقارير الطبية ولكن عقب ذلك حضرت في اليوم التالي وتنازلت عن الشكوى بناءًا على رغبة زوجها، وقررت نيابة مصر القديمة حفظ التحقيقات في القضية.

حادث كسر الأطفال مستشفى خاص قسم شرطة التقارير الطبية

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