الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء كبارى داخلية بمنفلوط والقوصية وديروط وصدفا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكليف المهندس عمرو عبدالعال، نائبه، بالمتابعة الميدانية والنزول إلى أرض الواقع لتفقد المواقع المقترحة لإنشاء كباري داخلية في مراكز منفلوط والقوصية وديروط وصدفا، بناءً على الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1420 لسنة 2023 لدراسة واختيار الأماكن المناسبة لهذه الكباري، وفقًا لاحتياجات كل مركز وتلبية احتياجات الأهالي.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، حيث يشير إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية، وبحضور الأهالي، للوقوف على نسب التنفيذ والوصول إلى أعلى معدلات الإنجاز، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

في هذا الإطار، قام المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، بزيارة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء كباري داخلية في مركزي ديروط والقوصية، وسيتم إنشاء هذه الكباري ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، بهدف تسهيل حركة التنقل للمواطنين بأمان وسلامة عالية، وتعزيز خطط التنمية، كما سيتم دراسة التكلفة التقديرية لكل كوبري على حدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

حضر الزيارة رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار، ورئيس مركز ومدينة القوصية اللواء محمد عزت، ونوابهما، والنائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، والدكتور حسن يونس، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة أسيوط، والمهندس مصطفى مسعود، مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بأسيوط، ومهندسو الري والطرق والزراعة والكباري والإسكان والسكة الحديد، ومسئولو إدارة التخطيط. 

واستمع نائب المحافظ، خلال زيارته، إلى طلبات بعض الأهالي والمقترحات المقدمة من رؤساء تلك المراكز والأهالي، وأكد أهمية الكباري والمحاور التي يتم إنشاؤها في المحافظة أو رفع كفاءة الطرق، سواء الداخلية منها أو الخارجية أو إنشاء طرق جديدة، مؤكدا أنه يهدف ذلك إلى فتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن، وتغيير واقعهم إلى الأفضل، والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل المرور والنقل والانتقال للمواطنين.

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ابراهيم نظير عضو مجلس النواب احتياجات الأهالي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الهيئة العامة للطرق والكباري الخطة الأستثمارية للعام المالي 2023 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواصفات الفنية تحقيق التنمية الشاملة جذب الاستثمارات

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