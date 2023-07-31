فيلا 18.. هنا عاش وحش الشاشة فريد شوقي وشجع معشوقه الأهلي

داخل حي العجوزة الهادئ، عاش الفنان الراحل فريد شوقي الذي لقّب بملك الترسو ووحش الشاشة داخل فيلته التي تحمل رقم 18 بالشارع الذي يحمل اسمه بعدما تم تغييره خصيصًا؛ تقديرًا للنجم الكبير.

قدم ملك الترسو عدداً من الأعمال الفنية الناجحة التي لعب دور البطولة فيها كـ فيلم رصيف نمرة 5، جعلوني مجرماً، مسرحية شارع محمد علي، وعلي مستوي الدراما قدم واحداً من أنجح المسلسلات في تاريخ التليفزيون وهو مسلسل البخيل وأنا الذي فرغ عدداً من النجوم وقتها للسينما المصرية.

“الدستور” قامت بجولة ميدانية داخل شارع فريد شوقي المطل علي كورنيش النيل بالعجوزة، حيث وجدنا الفيلا التي عاش فيها الفنان الراحل وقد طواها الزمن تحت جناحيه.

وقال “سعيد”، محاسب قانوني، وهو أحد سكان شارع وحش الشاسة لـ"الدستور": "في الحقيقة أنا ساكن هنا من وقت قريب، وعرفت أن فريد شوقي كان عايش هنا بسبب تغيير اسم الشارع من دسوق قديمًا إلى اسم النجم الراحل، تقديرًا لرحلته الفنية الطويلة، وسمعت أيضًا من سكان الشارع القدامي أن الفنان الراحل كان شديد الود معهم، وكان متواضعًا للغاية، ولقب ملك الترسو بهذا اللقب في السينما نسبة لأدواره الفنية التي كانت تشبه حياة العامة من الناس.

فيما أكد عم أمين، سمسار عقارات بالمنطقة:"عشت هنا منذ آخر أيام الفنان الراحل فريد شوقي وكان شديد الاحترام في تعامله اليومي، وكان يستيقظ مبكراً حيث يمر عليه صباح كل يوم بائع الجرائد التي كان ينتظرها في بلكونة الفيلا، للاطلاع على آخر الأخبار متابعة تحديدًا الفنية منها وكان يهوي أيضًا، في بعض الأحيان التمشية على كورنيش النيل، لاستنشاق الهواء النقي مع مطلع فجر بعض الأيام، بجانب أيضًا متابعته لمباريات فريقه الأهلي الذي كان يعشقه".