الأول مكرر على مستوى الجمهورية بالقليوبية: "النجاح ليس ضربة حظ"

قال الطالب زياد محمد سعد حماد الحاصل على المركز الأول مكرر في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة من مدرسة العبور الثانوية بنين في محافظة القليوبية بمجموع 405 درجة، إن النجاح ليس ضربة حظ بل يحتاج لجهد وعمل، مشيرا إلى أنه يجب أن ينظم كل طالب وقته ويستثمره من أول السنة حتى يستطيع الحصاد آخر العام وتحقيق ما يتمناه، مشيرا إلى أن أكبر هدية له بعد تفوقه هي نظرة الفرحة في عيون أسرته، موضحا أنه سيدرس الهندسة الصيدلانية وهو مجال جديد.

وذكر أنه يعشق كرة القدم ويحب مشاهدة المباريات وأنه كان يلعب مع زملاءه الكرة في أوقات الفراغ، مؤكدا أنه حصل على دروس خصوصية وكانت مزيج ما بين دروس السناتر وحصص الـ “أون لاين”، مشيرا إلى أنه يجب الجمع بين الدروس العادية والـ أون لاين لكسر الملل وتوفير وقت ومجهود السنتر والخلط بينهما يساهم في ذلك.



يذكر أن الطالب زياد محمد سعد حماد ابن محافظة القليوبية حصل على المركز الأول مكرر ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة التي أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضمت 10 أوائل في الشعبة العملية رياضة.