فرصة: تسليم 41 مشروعا لمستفيدي تكافل وكرامة
أعلن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق قوافل السعادة بمحافظة سوهاج على المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
واضاف البرنامج عبر موقعه الالكتروني، انه تم تسليم مشروعات ل ٤١ اسرة، وذلك بعد تلقى تدريب متخصصة في كيفية التعامل مع المشروع.
ويستهدف البرنامج 70% من المستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"، و يستهدف ايضا 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.
ويعمل برنامج فرصة فى عدة محافظات هى "شمال سيناء - جنوب سيناء -الفيوم - بني سويف - أسوان - المنوفية -البحر الأحمر - الوادي الجديد - مطروح - الغربية - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - قنا"، حيث يرتكز على تمكين القادرين على العمل اقتصاديًا وتأهيلهم بما تتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.