الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية العراقي: أبواب بغداد مفتوحة أمام الشركات الخليجية

ارشيفية
ارشيفية

قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة جاسم محمد البديوي، إن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية، وان السياسة العراقية الخارجية قائمة على تطوير العلاقات. 

 وأكد أن العلاقات بين العراق ودول التعاون الخليجي متينه وقوية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع "حسين"،  ان الحكومة الحالية تعمل على تنويع الاقتصاد وتقديم   الخدمات ولديها خطة واضحة في استثمار الغاز، لافتا الى انه تم التطرق الى المنتدى العراقي- الخليجي الذي سيعقد في الشارقة، مضيفا أن الربط الكهربائي مع الخليج والسعودية كان محورا أساسيا من بين محاور النقاش، مبينا أننا نشجع دخول الشركات الخليجية للعراق.

من جانبه، اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة أن مجلس التعاون الخليجي يعمل على ضمان أمن وازدهار العراق وتقوية العلاقات، ونحتاج للمضي قدما في توطيد العلاقات بين العراق والدول الخليجية، موضحا ان الربط الكهربائي مع العراق مشروع طموح.

وأوضح ان هناك خطط خليجية لربط الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى ان "العراق يقوم بدور كبير في إدارة الملفين الإقليمي والدولية.

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