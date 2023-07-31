الإثنين 31 يوليو 2023
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كاتب صحفى: مبادرة "سكن لكل المصريين" مهمة وراقية جدًا (فيديو)

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، إن مبادرة "سكن لكل المصريين" مهمة وراقية جدًا، منوهًا بأنه في ظل ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وباقي مكونات البناء ما زالت الوحدات السكنية المطروحة "على قد الإيد".

وأضاف عبد الراضي، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن الدولة توفر من خلال المبادرة للشاب وحدة سكنية بمساحة من 75 مترا إلى 125 مترا، وتم تشطيبها بالكامل، والمدة الزمنية للاستلام خلال 18 شهرا من بدء التخصيص.

وتابع: المبالغ المطلوبة لهذه الوحدات من السهل جدًا توفيرها، فهي 30 ألف جنيه مقدم، ولا يتعدى القسط الشهري 3 آلاف جنيه، ويتم التقسيط على مدار 20 عامًا.

 

المبادرة قضت على العشوائيات



وأوضح الكاتب الصحفي، أن هذه المبادرة قضت على العشوائيات، بجانب خطة الدولة وجهودها نحو هذه القضية.

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