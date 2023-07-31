أشرف عطية يشكر الأكاديمية العربية لإهداء أسوان طابعتين (D Printer3)

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية لقيامها بإهداء محافظة أسوان عدد أثنين طابعة ثلاثية الأبعاد ( D Printer3 ) من إنتاج مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية.

وأشاد محافظ أسوان بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة ، وفرع الأكاديمية بأسوان بقيادة الدكتور عطا الله حشاد فى تقديم كافة أوجه الدعم والإستشارات الهندسية والفنية والبحثية للمحافظة.

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى مخازن المحافظة بإستلام الطابعتين تمهيداً لتسليم إحداهما لتوجيه المجال الصناعى بمديرية التربية والتعليم لإستخدامه بمركز تكنولوجيا الصناعة الذى يتم تجهيزه بمدرسة أسوان الثانوية بنات ، والأخرى لصالح مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

وكلف المحافظ بأهمية تدريب متخصصين بكل جهة على آلية التشغيل للطابعة حتى يتسنى تحقيق الإستفادة المثلى منها ، وكذا الحفاظ عليها لتعمل بالجودة والكفاءة المطلوبة.