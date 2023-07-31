التعليم العالي: لا يوجد تغيير في نظام تنسيق القبول بالجامعات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

كما أشارت إلي القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني، وهي يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، وضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه، كما يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: https://mohesr.gov.eg

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك):

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).

https://twitter.com/Mohesregypt

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز).

https://www.threads.net/@mohesregypt

واوضحت أنه يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg

و أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني هي الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت و معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

كما أكدت أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة ، و لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي.