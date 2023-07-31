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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق 2023.. الجامعات التكنولوجية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الجامعات التكنولوجية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ضمن تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023/2024 ، حيث تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم (10) جامعات تكنولوجية وهي على النحو التالي:

 1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

وكان قد وجه الدكتور يمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال الفترة القادمة؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة

الجامعات التكنولوجية الدكتور عادل عبدالغفار الضبطية القضائية الضبطية القضائي السادس من أكتوبر المجلس الأعلى للجامعات المؤسسات التعليمية

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