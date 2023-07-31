آخرهم بيلينجهام ورايس.. أغلى 15 صفقة في تاريخ كرة القدم

تتنافس الأندية الأوروبية على إبرام صفقات مميزة من العيار الثقيل، لتدعيم صفوفها في جميع المراكز، في محاولة للتتويج بكافة الألقاب الممكنة.

وكانت آخر هذه الأندية، نادي ريال مدريد الإسباني الذي تعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، ونادي أرسنال الإنجليزي الذي تمكّن من حسم صفقة ديكلان رايس، في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن هذه الصفقات تخطت حاجز الـ100 مليون يورو.

أغلى 15 صفقة في تاريخ كرة القدم

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أغلى 15 صفقة في تاريخ كرة القدم، حسب ما ذكرهم موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، وذلك على النحو التالي:

1- الويلزي جاريث بيل

انضم الويلزي جاريث بيل إلى صفوف ريال مدريد، في سبتمبر 2013، قادمًا من توتنهام هوتسبير، مقابل 101 مليون يورو.

2- الفرنسي بول بوجبا

انضم الفرنسي بول بوجبا إلى صفوف مانشستر يونايتد، في أغسطس 2016، قادمًا من يوفنتوس، مقابل 105 مليون يورو.

3- البرازيلي نيمار دا سيلفا

يُعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعدما انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، في أغسطس 2017، قادمًا من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو.

4- الفرنسي عثمان ديمبيلي

انضم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى صفوف برشلونة، في أغسطس 2017، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 135 مليون يورو.

5- البرازيلي فيليب كوتينيو

انضم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف برشلونة، في يناير 2018، قادمًا من ليفربول، مقابل 135 مليون يورو.

6- الفرنسي كيليان مبابي

انضم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان، في يوليو 2018، قادمًا من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، في يوليو 2018، قادمًا من يوفنتوس، مقابل 117 مليون يورو.

8- البلجيكي إيدين هازارد

انضم البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف ريال مدريد، في يوليو 2019، قادمًا من تشيلسي، مقابل 115 مليون يورو.

9- البرتغالي جواو فيليكس

انضم البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف أتلتيكو مدريد، في يوليو 2019، قادمًا من بنفيكا، مقابل 127 مليون يورو.

10- الفرنسي أنطوان جريزمان

انضم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوف برشلونة، في يوليو 2019، قادمًا من أتلتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو.

11- الإنجليزي جاك جريليش

انضم الإنجليزي جاك جريليش إلى صفوف مانشستر سيتي، في أغسطس 2021، قادمًا من أستون فيلا، مقابل 117 مليون و500 ألف يورو.

12- البلجيكي روميلو لوكاكو

انضم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف تشيلسي، في أغسطس 2021، قادمًا من إنتر ميلان، مقابل 113 مليون يورو.

13- الأرجنتيني إنزو فرنانديز

انضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى صفوف تشيلسي، في يناير 2023، قادمًا من بنفيكا، مقابل 121 مليون يورو.

14- الإنجليزي جود بيلينجهام

انضم الإنجليزي جود بيلينجهام إلى صفوف ريال مدريد، في يوليو 2023، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 103 مليون يورو.

15- الإنجليزي ديكلان رايس

انضم الإنجليزي ديكلان رايس إلى صفوف أرسنال، في يوليو 2023، قادمًا من وست هام يونايتد، مقابل 116 مليون و600 ألف يورو.