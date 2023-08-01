أبرزها كنافة المانجة.. وصفات مانجو يمكنك الاستمتاع بها في الصيف

إذا كان لديك بعض قطع المانجو، فإليك بعض الأفكار المثالية عن كيفية استخدامها، من خلال بعض الأطباق الشهية والفريدة من نوعها التي تتميز بالمانجو كعنصر رئيسي.

- كاري الدجاج بالمانجو

كاري الدجاج بالمانجو وصفة هندية شهية حيث تضيف حلاوة المانجو الطبيعية قدرا كبيرا من النكهة إلى الكاري، وتتناثر قطع المانجو اللذيذة بسخاء في جميع أنحاء صلصة الكاري.

من المهم ملاحظة أن نكهة المانجو يمكن أن تختلف حسب نضجها، إذا كنت تستخدم المانجو غير الناضج فقد تحتاج إلى إضافة القليل من العسل لموازنة الحموضة، على العكس من ذلك إذا كنت تستخدم المانجو الناضج بشكل مفرط فإن لمسة من عصير الليمون أو الخل يمكن أن تساعد في موازنة الحلاوة.

للاستمتاع الكامل بكاري الدجاج بالمانجو من الأفضل تقديمه مع أرز بسمتي مطهو على البخار وجانب نباتي بسيط لإكمال الوجبة.

- أمبا

عبارة عن بهار مانجو شرق أوسطي مخلل يستهلك على نطاق واسع في العراق والمملكة العربية السعودية وفلسطين، يمكن إقرانه بمجموعة متنوعة من الأطباق.

في المطبخ العراقي يتم تقديم الأمبا عادة مع المأكولات البحرية، والكباب، والبيض بينما في المطبخ السعودي يتم تقديمه بشكل متكرر على طبق مقبلات مع الخبز، والجبن، والبيض، واللحوم المختلفة.

- كوكتيل فواكه "فخفخينا"

إذا كنت في حالة مزاجية لتناول سلطة أو كوكتيل فواكه منعشة، فقد ترغب في تجربة الفخفخينا تعود أصول هذه الحلوى الشرق أوسطية إلى مصر، حيث تُستهلك عادةً كطعام في الشوارع للتغلب على الحرارة.

ليس من المستغرب أن يشار إليها غالبًا باسم "أم جميع سلطات الفاكهة" الوصفة بسيطة بشكل لا يصدق ما عليك سوى تقطيع بعض الفاكهة الموسمية إلى قطع وصب عصير المانجو فوقها وتزيينها بالآيس كريم والمكسرات المفضلة لديك.

- كنافة مانجو وسلطانيات كريمة

تم دمج الكنافة في العديد من الحلويات الشعبية في الشرق الأوسط، يتضمن الطبق طبقات من الكريمة، وكمية من الكنافة المقرمشة، وقطع مانجو طرية مع خيار إضافة الكريمة المخفوقة لمزيد من المتعة.

هذه الوصفة مثالية لأيام الصيف الحارة عندما تحتاج إلى شيء منعش وسهل التحضير.