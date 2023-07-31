حملة لمكافحة الحشرات الضارة والقوارض فى بيلا بكفرالشيخ

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، انطلاق حملة لمكافحة الحشرات الضارة والقوارض والنظافة وتمهيد الطرق ورفع نقاط التجميع من القمامة بالمدينة والقرى، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأوضح ساطور أن جهاز النظافة بالمدينة واصل جهوده اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بشوارع وميادين وأحياء المدينة، والتي تضمنت أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها وتفريغ صناديق القمامة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية ورجال جهاز النظافة، وتم رفع كميات كبيرة من التراكمات ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة.

وواصلت إدارة الإنارة بمجلس مدينة بيلا استكمال أعمال الصيانة لكشافات الأعمدة بشوارع وأحياء المدينة، واستهدفت الأعمال صيانة وإصلاح عدد من الكشافات المعطلة وشد الأسلاك على أعمدة الإنارة العامة، بجانب استمرار أعمال قص وتهذيب وري الأشجار بعدد من شوارع وأحياء ومنتزهات المدينة، من خلال إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، وذلك للارتقاء بكافة الخدمات للمواطنين.

وواصل فريق العمل بوحدة الملاريا بإدارة بيلا الصحية حملاته اليومية للرش المكثف لإبادة الناموس والقضاء على الحشرات الضارة ومكافحة القوارض بجميع مناطق وشوارع وميادين مدينة ومركز بيلا، من أجل منع انتشار الحشرات والناموس والبعوض بنطاق المدينة، بشكل يومي وذلك ضمن خطة مجلس المدينة للحفاظ على الصحة العامة وتقليل الخطر الناتج من انتشار الناموس والحشرات وتوفير حياة صحية ومريحة لسكان المدينة.

كما نظمت الوحدات المحلية بقرى مركز مدينة بيلا، حملات نظافة مكبرة بالقرى، حيث تم رفع كافة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة وتمهيد وتسوية الشوارع بواسطة معدات الوحدات القروية، وتم نقل المخلفات والتراكمات للمقالب الوسيطة بالقرى، وكذلك استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية.