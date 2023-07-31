الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لمكافحة الحشرات الضارة والقوارض فى بيلا بكفرالشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، انطلاق حملة لمكافحة الحشرات الضارة والقوارض والنظافة وتمهيد الطرق ورفع نقاط التجميع من القمامة بالمدينة والقرى، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأوضح ساطور أن جهاز النظافة بالمدينة واصل جهوده اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بشوارع وميادين وأحياء المدينة، والتي تضمنت أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها وتفريغ صناديق القمامة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية ورجال جهاز النظافة، وتم رفع كميات كبيرة من التراكمات ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة.

وواصلت إدارة الإنارة بمجلس مدينة بيلا استكمال أعمال الصيانة لكشافات الأعمدة بشوارع وأحياء المدينة، واستهدفت الأعمال صيانة وإصلاح عدد من الكشافات المعطلة وشد الأسلاك على أعمدة الإنارة العامة، بجانب استمرار أعمال قص وتهذيب وري الأشجار بعدد من شوارع وأحياء ومنتزهات المدينة، من خلال إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، وذلك للارتقاء بكافة الخدمات للمواطنين.

وواصل فريق العمل بوحدة الملاريا بإدارة بيلا الصحية حملاته اليومية للرش المكثف لإبادة الناموس والقضاء على الحشرات الضارة ومكافحة القوارض بجميع مناطق وشوارع وميادين مدينة ومركز بيلا، من أجل منع انتشار الحشرات والناموس والبعوض بنطاق المدينة، بشكل يومي وذلك ضمن خطة مجلس المدينة للحفاظ على الصحة العامة وتقليل الخطر الناتج من انتشار الناموس والحشرات وتوفير حياة صحية ومريحة لسكان المدينة.

كما نظمت الوحدات المحلية بقرى مركز مدينة بيلا، حملات نظافة مكبرة بالقرى، حيث تم رفع كافة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة وتمهيد وتسوية الشوارع بواسطة معدات الوحدات القروية، وتم نقل المخلفات والتراكمات للمقالب الوسيطة بالقرى، وكذلك استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية.

بيلا حملة نظافة كفر الشيخ الباعوض الإنارة

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان