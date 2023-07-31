الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تكشف شروط سحب أسلحتها النووية التكتيكية من بيلاروسيا

روسيا
روسيا

أكد دبلوماسي روسي رفيع أنه لا يمكن الحديث عن سحب الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من بيلاروسيا، إلا بعد تخلي أمريكا وحلفائها عن نهجهم المدمر وسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا.

 وقال أليكسي بوليشوك، مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، إن هذا قرار "اضطراري" يهدف إلى ضمان أمن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما ذكر في تصريحات لوكالة "نوفوستي".

وأوضح الدبلوماسي الروسـي أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي بيلاروس جاء ردًا على السياسات النووية طويلة المدى المزعزعة للاستقرار التي يعتمدها حلف الناتو وواشنطن، والتغيرات الجوهرية التي حدثت مؤخرًا في المجالات الأساسية للأمن الأوروبي.

وتابع "بوليشوك": لن يصبح سحب الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من أراضي بيلاروسيا ممكنًا إلا إذا تخلت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عن مسارهما المدمر المتمثل في تقويض أمن روسيا وبيلاروسيا بشكل متعمد، وهذا يتطلب سحب كل الأسلحة النووية الأمريكية (من أوروبا) إلى أراضي الولايات المتحدة مع إزالة البنية التحتية لهذه الأسلحة في أوروبا.

اوروبا بيلاروس الأسلحة النووية التكتيكية أمريكا الخارجية الروسية روسيا

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