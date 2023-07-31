الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة مطروح: مرور على الزراعات والحدائق للحفاظ على الإنتاجية وتحسين دخل المزارعين

مرور على الزراعات
مرور على الزراعات

أكد المهندس أحمد يوسف أبوالكمال، مدير عام الزراعة بمطروح، على ضرورة المرور الدائم والمستمر على المزارع والتواصل مع المزارعين والاستماع إليهم والإجابة عن أسئلتهم وتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لهم للحفاظ على مزارعهم.

من جانبه، قام المهندس سعد يوسف حمودة، مدير الإدارة الزراعية بمطروح، بالمرور على الزراعات والحدائق وعمل لقاءات مع المزارعين والإجابة عن أسئلتهم، وتقديم الدعم الفنى لهم وتقديم الإرشادات اللازمة وبعض العمليات الزراعية الواجب القيام بها فى هذا الوقت من العام.

وأشار المهندس سعد يوسف حمودة، مدير الإدارة الزراعية بمطروح، إلى أنه يتم ذلك للحفاظ على المزارع والحصول على أفضل إنتاجية وجودة عالية للمساهمة في زيادة دخل المزارع وتحسين معيشته.

مرور على الزراعات
مرور على الزراعات
مرور على الزراعات
مرور على الزراعات
مرور على الزراعات
مرور على الزراعات
مرور على الزراعات
مرور على الزراعات
العمليات الزراعية تقديم الدعم الفنى زراعة مطروح الدعم الفني الارشادات

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