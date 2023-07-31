الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما سيستمر معنا حتى نهاية الأسبوع الحالي، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أننا نشهد نشاطًا نسبيًا للرياح يقلل من إحساسنا بنسب الرطوبة الموجودة في الجو، لافتة إلى أن الطقس اليوم سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن طقس اليوم شديد الحرارة على المناطق الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن باقي المناطق الموجودة في الجمهورية خلال فترات النهار وفترات الليل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

نشهد نشاطًا للرياح خلال الليل يلطف الأجواء

وتابعت: أنه خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس يكون هناك نشاط للرياح يلطف الأجواء بشكل كبير ويساعدنا على الإحساس بنسمة الهواء اللطيفة، وبالنسبة لقيم الحرارة الصغرى، فقد انخفضت، ويتم تسجيل 24 و25 درجة مئوية ليلًا.