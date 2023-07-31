الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المركزى للنخيل" يختتم فعاليات التدريب الصيفى لطلاب كلية الزراعة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

اختتم المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة جامعة المنيا.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي للنخيل ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل، إنه تم زيارة المعمل المركزي للنخيل بالجيزة، ومعمل زراعة الأنسجة ومشتل المعمل لطلاب كلية الزراعة ضمن برنامج التدريب الصيفي لهم. حيث قام الدكتور محمد عبد الرسول بشرح محاضرة عن تقنية زراعة الأنسجة، وتم شرح خطوات الإكثار بطريقة زراعة الأنسجة عمليًا، والتعرف على الأجهزة والأدوات المستخدمة في المعمل.

وأضاف أنه تم التوجه إلى الصوبة الخاصة بالمعمل للتعرف على الخطوة التالية لإنتاج الشتلات في المعمل، وهي عملية الأقلمة للشتلات قبل زراعتها في الأرض المستديمة.

وقد قام الدكتور عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي للنخيل، بتسليم الطلاب والطالبات المتدربين شهادات حضور التدريب الصيفي بعد أن ناقشهم في ما تم دراسته وتعلمه في التدريب الصيفي بفرع المعمل بالمنيا، وكان هناك تفاعل ومشاركة ممتازة من الجميع.

المركزى للنخيل يختتم فعاليات التدريب الصيفي لطلاب كلية

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