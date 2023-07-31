الأولى جمهوريًا مكفوفين: "كنت فاكرة مقلب".. ونفسى التحق بكلية ألسن "ألمانى"

حصلت الطالبة هاجر محمد إبراهيم، بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة أسوان التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية "مكفوفين" ضمن أوائل الثانوية العامة.



وعبرت الطالبة هاجر لـ"الدستور" أنها لم تكن متوقعة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وقالت كنت أدعوا في كل صلاة ولكن تفاجأت أن الله سبحانه وتعالى قبل دعواتي، موضحة أنها علمت بترتيبها على مستوى الجمهورية من مدير المدرسة قائلة" قولتله انتو بتعملوا فيا مقلب، قالي لا والله أنتي طلعتي الأولي".



وأضافت أن طموحها أن تلتحق بكلية ألسن ألماني، حيث أنها كانت تحب المادة منذ دراستها بالمرحلة الثانوية، والهدف الذي تسعى لتحقيقه بعد الدراسة أن تلتحق بعمل في شركة ألمانية.

وحول التحاقها الدروس الخصوصية، أوضحت لـ" الدستور" أنها كانت تلتحق الدروس في مادتين فقط اللغتين الإنجليزية والألمانية أما باقي المواد الدراسية كانت تعتمد على استذكارهم هي، وفى بعض الأحيان كان يساعدها شقيقها الأصغر في استذكار مادة اللغة الانجليزية.

أما بالنسبة لأكبر داعم لها في عائلتها أشارت هاجر إلى أن جدتها تساعدها بشكل دائم نظرًا لأنها تقيم معها بشكل كامل، وجميع عائلتها يقدموا لها كافة أوجه الدعم، لافتة إلى أنها لم تحسب عدد الساعات مطلقًا خلال استذكار الدروس ولكنها تذاكر بشكل دائم بهدف تحقيق هدفها والالتحاق بكلية الألسن الألماني.

وتابعت لـ"الدستور" أنها تعاني من المياة الزرقاء في عينها منذ الصغر ما أدى إلى فقدان بصرها بشكل كامل مع مرور الوقت ولكنها لم يكن هذا يشكل عائقًا إمامها أبدًا لأنها كان لديها إصرار كبير في إثبات نفسها وتحقيق حلمها ايضًا.

وفي ختام حديثها لـ"الدستور" قدمت نصيحة للطلاب قائلاً "انا بنصح الطلاب المكفوفين يعتمدوا على الكتب ويركزوا على الحاجات اللي بين السطور لأنها دي بتيجي فيها الأسئلة بتاعتنا غير الباقيين وبقولهم ربنا معاكم".