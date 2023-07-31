الأولى على الثانوية العامة "دمج": خضت رحلة شاقة مع 13 عملية جراحية

قالت والدة الطالبة أمل سيد محمد على، الحاصلة على المركز الأول شعبة علمى علوم، ابنة محافظة الشرقية، أن نبأ نجاح نجلتها كان بمثابة عوضًا من السماء عما رأته من معاناة الفترة الماضية، ودخولها عدد كبير من العمليات الجرحية بالقدم والعمود الفقري، لافتة أن الله كافأها على ما بذلت من مجهود رغم مرضها الذي كان من الممكن أن يكون حائلًا بينها وبين المجاح.

والطالبة أمل سيد محمد علي هي ابنة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، وهي أخت لشقيقة كبرى هي "سلمى" طالبة بالفرقة الرابعة كلية تكنولوجيا، شقيق أصغر، ووالدها عامل بناء "أرزاقي" باليومية"، حصلت على مجموع 390 درجة، على شعبة علمى علوم دمج.

وقالت والدة الطالبة، أن ابنتها ولدت بإعاقة حركية، وقد أجرت خلال الفترة الماضية 13 عملية جراحية، لإصلاح القدم، و إصلاح العامود الفقري، وأن الطالبة عانت أشد المعاناة، ورغم مرضها إلا أنها لم تيأس ولم تستلم حتى كافأها الله على نجاحها.

وأكدت والدة الطالبة، أنها ابنتها تحلم بدخول كلية الصيدلة، وهو حلم كانت تتمناه وتتحدث عنه، قائلة إن نبأ نجاحها الذي تلقته من وزير التربية والتعليم كان خير عوض عن رحلة العلاج الشاقة التي تقوم بها.

وحرص الدكتور رضا حجازي، على تهنئة، أوائل الثانوية العامة، من خلال الاتصال بهم هاتفيًا، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.