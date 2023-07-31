والد أول الجمهورية من ذوى الهمم بالشرقية: يحلم بدخول كلية الهندسة

قال بيومى حسين أحمد، والد الطالب عبد الرحمن، الحائز على الترتيب الأول على شعبة الدمج علمى رياضيات، أنهم لم يتمالكوا أنفسهم من الفرحة، حين تلقوا نبأ النجاح من وزير التربية والتعليم، لافتا إلى أن العائلة تعمل دائما على توفير وتهيئة الجو المناسب لأبنائهم للحصول على مراكز متقدمة ونيل التفوق فى تعليمهم.

وقال والد الطالب، إنهم كانوا يتوقعون حصول نجلهم على مركز بين أوائل الجمهورية، لما كان يبذله الطالب من مجهود، حيث كان يقضى وقتا طويلا للمذاكرة، ولم ينشغل عنها، وكانت عائلته تهيئ له الجو المناسب للمذاكرة.

وأضاف والد الطفل فى تصريحات صحفية خاصة لـ“ الدستور”، أن نجله المتفوق يحلم بدخول كلية الهندسة، معربا عن سعادته بما وصل له نجله من نجاح وتفوق.

واستكمال والد الطالب حديثه أن شقيق الطالب الأكبر كان أيضا من المتفوقين فى الثانوية العامة، وحاز مركزا بين الأوائل، مؤكدا أن نجله عبد الرحمن فعل ما بوسعه، وكافأه الله على تفوقه ونجاحه.

يذكر أن الطالب عب الرحمن بيومى حسين أحمد، هو أحد أبناء قرية شلشلمون، مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، حصل على مجموع 390 وهو الأول على شعبة الدمج رياضيات على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، على تهنئة، أوائل الثانوية العامة، من خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وأوائل الشعبة الأدبية هم كل من: