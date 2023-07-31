الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل ربة منزل على يد زوجها فى نجع حمادى.. والأمن يضبط المتهم

جثة
جثة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، المتهم بالتخلص من زوجته في نجع حمادي، بسبب خلافات زوجية وتعاطي مواد مخدرة.

وكانت ربة منزل لقيت مصرعها أمس الأحد، بعد أن تعدى عليها زوجها بالضرب المبرح، بسبب خلافات زوجية بمركز نجع حمادي، شمالي قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات،  بمصرع “زينب.م.ز”، 35 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية المصالحة بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث،  أن المتهم في الواقعة، “صدام.ا.ع”، 40 عاما، زوج المجني عليها، تعدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات زوجية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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