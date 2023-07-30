الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو مجلس شيوخ: عودة جلسات "الحوار الوطنى" يمثل إرادة سياسية قوية

النائب محمد عزمى
النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ

علق النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، على عودة جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أنه بعودته بهذا الشكل اليوم يثبت الإرادة السياسية القوية لاستكمال تلك الحالة الخاصة التي تشهدها التجربة السياسية.

وقال خلال حوار له لـ"التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "إن هناك أكثر من جلسة ومناقسة تعديلات القانون السياسية، وكان هناك تنوع كبير وانعكس ذلك على الحلول التي طرحت اليوم"، لافتا إلى أن اليوم شهد مناقشات جادة وجيدة، وعبر الجميع عن آرائهم بكل حرية والكل تحدث عن التمثيل النيبابي، وشكل الاقتراع ومباشرة الحقوق السياسية.

وتابع: "كان البعض يتوقع أن يكون الحوار مكلمة، ولكن على الدوام الرئيس السيسي يبهرنا باستجابته الفورية وإنصاته لكل مايطرح على طاولة الحوار الوطني، والتي كانت دلالته اهتمام شديد وثقة كبيرة من الرئيس السيسي للرؤى والأطروحات الناتجة عن أعضاء الحوار الوطني".

وأوضح أن اليوم تمت مناقشة عدد من الموضوعات منها تجربة التصويت عن بعد، والتي كان للدولة المصرية تجربة في عام 2020 بتصويت المصريين بالخارج، وتم استحداث التصويت عن بعد، خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، هو ذلك تماشيا مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة ليكون في الأنظمة الانتخابية.

وأكد النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، أنه بالحوار الوطني عادت ثقافة تقبل الآخر، وكل السياسيين مهما اختلفت آراؤهم، تمنوا مشهد الحوار الوطني، والذي نعتبره بوابة عبور للجمهورية الجديدة.

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