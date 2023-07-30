الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمهور يحتشد حول محمد رمضان في العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" (فيديو)

فيلم ع الزيرو
فيلم ع الزيرو

حاصر عدد كبير من الجمهور النجم محمد رمضان أثناء حضوره العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “ع الزيرو” والمقام حاليا بأحد السينمات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

والتف الجمهور حول محمد رمضان من أجل التقاط الصور التذكارية معه وتهنئته على أعماله الفنية الجديدة، بحضور كل من الفنان جمال سليمان، والفنان أحمد وفيق، والفنان إسلام إبراهيم، والمخرج ماندو العدل، والمؤلف مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والطفل منذر مهران وأبطال فيلم “ع الزيرو”.

يذكر أن فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج شركة العدل جروب. 

وكانت آخر أعمال محمد رمضان فيلم "هارلي" الذي عرض في السينمات المختلفة في موسم عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

النجم محمد رمضان محمد رمضان ع الزيرو فيلم “ع الزيرو” السادس من أكتوبر

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