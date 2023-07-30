الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رضا سليم يصل القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الأهلي (صورة)

رضا سليم
رضا سليم

وصل النجم المغربي رضا سليم، جناح فريق الجيش الملكي منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل مسؤولو الأهلي لاتفاق نهائي مع الجيش الملكي المغربي للتعاقد مع رضا سليم الجناح الأيمن للفريق لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل الموسم الجديد.

وتواجد سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي في مطار القاهرة، لاستقبال رضا سليم ووكيل أعماله كريم البلق.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي صباح غدًا الأثنين، قبل التوقيع على عقود انتقاله للنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن اللاعب سيوقع عقدا لمدة 4 مواسم مقابل 2 مليون و100 ألف دولار.

المغربي رضا سليم الاهلى وصول رضا سليم الجيش الملكي مطار القاهرة

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