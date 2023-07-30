الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد يطرح برومو أحدث أغنياته "هلا بيك يا مدلع" (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد النجم أحمد سعد لطرح أحدث أعماله الغنائية التي انتهى من تسجيلها مؤخرا بعنوان “هلا بيك يا مدلع” ليواصل طرح أعماله الغنائية في موسم صيف 2023.

 

وكشف أحمد سعد عن برومو أغنيته الجديدة “هلا بيك يا مدلع” والمقرر طرحها خلال أيام عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

أخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وطرح أحمد سعد الأيام الماضية فيديو كليب أغنية “يا ليالي” على طريقة الديو بالتعاون مع المطربة والفنانة روبي في عمل غنائي يجمع بينهما لأول مرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

وتعاون أحمد سعد وروبي في فيديو كليب "يا ليالي" مع كل من الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج المخرج أحمد عبدالواحد.

 

 

حفل أحمد سعد بمهرجان العلمين


وكان النجم أحمد سعد أحيا الأيام الماضية حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين” المقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وقدم سعد خلال الحفل، مجموعة من أهم أغانيه، منها "إيه اليوم الحلو ده" و"صدقينى" و"الملوك" و"بحبك يا صاحبى"، كما قدم أغنيات طلبها الجمهور بالهتاف، وحضر الحفل النجم عمرو سعد، شقيق المطرب أحمد سعد، والشاعرة منة عدلى القيعى، والفنان عصام السقا، والكابتن مؤمن زكريا، لاعب نادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

النجم أحمد سعد أحمد سعد هلا بيك يا مدلع أغنية “هلا بيك يا مدلع” يا ليالي مهرجان العلمين

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