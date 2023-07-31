قبل مواجهة اليوم.. نصائح نفسية للاعبي الزمالك لتحقيق الفوز على الشباب السعودي

ينتظر عشاق نادي الزمالك المواجهة التي تجمع بين فريقين من أقوى الأندية في الوطن العربي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة العربية للأندية 2023 "كأس الملك سلمان"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، المقرر لها اليوم الاثنين.

يدخل الفريقان المباراة بحثًا عن الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، بعد نتائج مختلفة في الجولة الأولى، فقد حقق الزمالك فوزًا كاسحًا على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف نظيفة، في حين تعادل الشباب سلبيًا مع النصر، صاحب الصفقات الضخمة في الميركاتو الأخير.

وتشير التوقعات إلى أن المباراة ستكون قوية ومثيرة، خاصة أن كلا الفريقين يتمتع بلاعبين مميزين ومدربين ذوي خبرة، فهل يستطيع الزمالك تحقيق الانتصار وضمان صدارة المجموعة، أم يفاجئ الشباب الجميع ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.

- نصائح نفسية للاعبي الزمالك لتحقيق الفوز على الشباب السعودي

تعتبر البطولات الرياضية الكبرى دائمًا تحدًا نفسيًا كبيرًا للفرق واللاعبين، فهناك ضغوطات كبيرة ترافق هذه البطولات كالتوقعات العالية والمنافسة الشديدة، ومع اقتراب مواجهة الزمالك مع الشباب السعودي في بطولة العربية، يصبح من الضروري أن يكون الفريق جاهزًا نفسيًا لهذا التحدي الهام.

في هذا الصدد قدمت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، مجموعة من النصائح النفسية التي يمكن أن تساعد لاعبي الزمالك في تحقيق الفوز على الشباب السعودي والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

1- التركيز على المهمة

يجب على اللاعبين أن يركزوا على المواجهة الحالية وعدم الاستعجال بالنظر إلى المستقبل، فعندما يكون الفريق مركزًا على المهمة الحالية ومتفائلًا بتحقيق الفوز، فإن ذلك يعطيهم الثقة والتفكير الإيجابي الذي يحتاجونه لتحقيق النتيجة المرغوبة.

2- تطوير الروح الجماعية

إالروح الجماعية القوية هي عنصر حاسم في تحقيق الفوز في أي مباراة رياضية، يجب على اللاعبين أن يكونوا تحت قيادة مدربهم واحدًا، وأن يتعاونوا ويدعموا بعضهم البعض.

3- الاستعداد الجيد

يتطلب تحقيق الفوز على فريق قوي مثل الشباب السعودي مستوى وأداء ممتاز، وهذا لا يتأتى بذاته، لذا يجب على اللاعبين العمل بجد والاستعداد البدني والفني للمباراة، فهذا يعطيهم الثقة في قدرتهم على التصدي لأي تحدي قد يواجههم في الملعب.

4- التحكم في الضغوط النفسية

من المتوقع أن يواجه اللاعبون ضغوطًا كبيرة خلال المباراة، سواء من الجماهير أو الخصوم، لذا يجب عليهم تعلم كيفية التعامل مع هذه الضغوط وعدم السماح لها بالتأثير على أدائهم.